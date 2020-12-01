Цены на ритуальные услуги предложили снизить. Это явно не понравится «похоронному лобби» в России

Депутат Госдумы Антон Жарков рассказал « Парламентской газете », что может изменить внесенный на рассмотрение парламента законопроект о реформе похоронного дела в России.

Документ предлагает ввести единые федеральные требования к деятельности похоронных служб, установить ответственность за раскрытие данных о смерти граждан и сделать реестр недобросовестных компаний.

Кроме того, отметил Жарков, принимать заявки на погребение необходимо только через специальные диспетчерские центры.

«Уже давно настало время навести порядок в этой сфере. У ритуальных услуг есть своя специфика: от них нельзя отказаться и они должны быть оказаны в сроки, которые нельзя перенести. Люди, потерявшие близкого человека, находятся в шоке и зачастую попадаются на удочку недобросовестных предпринимателей, которые вымогают деньги», — объяснил депутат важность инициативы.

Сегодня на федеральном уровне эту сферу регулирует закон, принятый в 1996 году. Причем касается он только государственных похоронных услуг.

Похороны. Гроб. Цветы. СС0

По словам Жаркова, проблем в ритуальном бизнесе сегодня много. И дело не только в том, что у скорбящих родственников выманивают деньги любым путем.

Так, в экстренных службах покупают информацию о смерти, и порой похоронный агент звонит родственникам умершего быстрее, чем приезжает скорая помощь.

«Есть случаи, когда агенты забирают паспорт умершего якобы для оформления свидетельства о смерти, хотя не имеют права на это. Близкие к власти на местах предприниматели получают неконкурентным способом в управление земельные участки на кладбище, а на большинстве кладбищ орудуют этнические группы, представители которых навязывают услуги по замене памятников, установке оград, обустройству территорий. И если родственники отказываются, то бывают даже угрозы повреждения могильных сооружений», — подчеркнул депутат.

Законопроект предлагает возложить на регионы обязанности по содержанию кладбищ, чтобы повысить госконтроль в похоронном деле.

Могила , ангел. CC0

Также, добавил Жарков, в случае принятия документа на этом похоронном рынке смогут работать только конторы или агенты, заключившие соглашения с органами местного самоуправления.

«В итоге люди смогут получить более качественные ритуальные услуги. Хочу подчеркнуть, что гражданам не придется переоформлять уже полученные документы на захоронения. Если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли. А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь», — отметил автор инициативы.

Накануне глава одного из похоронных бюро Красноярска заявил о двукратном росте заявок на погребение в Сибири.

Ранее гламурная жена похоронного магната — владельца российских бюро ритуальных услуг — собрала тысячи лайков за фото в шапке-ушанке.