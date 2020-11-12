Глава похоронного бюро заявил о двукратном росте заявок на погребение в Сибири

Руководитель одного из похоронных бюро Красноярска Игорь Коробейников рассказал « Сибирь.Реалии » о двукратном росте в ноябре числа заявок на погребение.

Коробейников отметил, что всплеск смертности держится уже три последних недели. Ежедневно ритуальщики получают по 9−12 заявок — это примерно вдвое превышает обычный показатель.

«Это самый мощный всплеск за 17 лет, которые я в похоронном бизнесе. Конечно, увеличение на день или два бывают регулярно, но чтобы в течение трех недель такой показатель — я такого не помню», — рассказал он.

По его мнению, увеличение числа смертей связано с некачественной медициной в стране, что проявилось в период пандемии.

«Сейчас многие умирают от коронавируса, но не только, есть и другие болезни. Просто система не работает так, как надо. Морги не справляются с нагрузкой, не успевают оперативно выдавать тела. Люди в среднем забирают тело из морга в течение недели», — отметил Коробейников.

Ранее жительница Омска рассказала, что поверила в COVID-19, когда переболела вся семья, а подруга похоронила родных.