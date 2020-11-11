+232 и 15 смертей. Уже три недели на Алтае выявляют более двухсот зараженных

В Алтайском крае, по данным на 11 ноября, зарегистрировали 232 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, с 21 октября в крае ежедневно фиксируют 200−240 заболевших. К примеру, по данным на 1 ноября — 223 зараженных, а на 10 ноября — плюс 234.

На 11 ноября всего в крае инфицированных — 21 731 (в том числе 1 572 ребенка до 17 лет включительно). Выздоровели — 18 192 пациента, из них за прошедшие сутки — 102.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 610 человек.

«Кроме этого, 2 026 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 6 человек находятся там по другим обстоятельствам», — отметили в оперштабе.

Еще 4 721 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении, 1 399 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Врачи. Коронавирус. кадр из видео.

«Развернуто 5 574 койки, к кислороду имеют подключение 2 913, с ИВЛ — 503. Таким образом, резервных коек: 5574 — 2610 — 2026 — 6 = 932», — добавили в оперштабе.

По типу заболевания: 329 случаев — завозные (136 — из-за рубежа), 12 387 — по контакту с ранее заболевшими, 6 372 — у больных внебольничной пневмонией, 9 297 — у заболевших ОРВИ, бессимптомное течение — в 6 062 случаях.

Количество тяжелобольных — 661, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 177.

За весь период скончались 915 человек: из них 15 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 5, по иной причине смерти — 10). Всего от короновирусной инфекции скончались 449 человек (по иным причинам смерти — 462). На экспертизе — 4 случая.

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