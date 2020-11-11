Сибирячка рассказала, как лечат коронавирус в Турции

Жительница Новосибирска рассказала, как ее вылечили от коронавируса в Турции, куда она решила слетать на отдых в конце октября, сообщает « Сиб.фм ».

В Турцию 35-летняя Наталья улетела с сыном 22 октября, но уже через несколько дней почувствовала себя плохо и оказалась в больнице.

Недомогание женщина почувствовала еще в самолете, однако списала это на бессонную ночь и боли в пояснице.

«Поясница начала болеть за несколько дней до отпуска. Подумала, что у меня ревматизм какой-то начинается. Но муж поставил несколько обезболивающих уколов — и отпустило», — рассказала Наталья.

В отеле через несколько дней она почувствовала слабость и жар. На ресепшене попросила позвать штатного медика, который вызвал скорую помощь.

На базаре в Турции. Altapress.ru

Наталья рассказала, что отделение для коронавирусных больных в турецком госпитале не идет ни в какое сравнение с ковидными стационарами в России.

«Я бы сказала — небо и земля. Там, разумеется, небо. В больнице в Турции ни то что в коридорах люди не лежат, как это у нас бывает. Там в принципе на весь этаж с десятью палатами заняты только три. Я в палате была одна», — рассказала сибирячка.

Врачи взяли мазок и сделали компьютерную томографию. После положительного теста начали лечение — кололи внутривенно цефтриаксон, давали азитромицин, часто замеряли сатурацию, постоянно делали кардиограмму.

Лечение в стационаре, а затем и в гостинице, где Наталья вынуждена была задержаться после окончания тура, оказалось бесплатным — расходы взяла на себя страховая компания.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что от распространения коронавирусных больных в больницах «на пределе даже техника».