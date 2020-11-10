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Жизнь

На пределе даже техника. Томенко — о поломке двух томографов и экстренных мерах спасения ситуации

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что в Алтайском крае вышли из строя два компьютерных томографа: «На пределе не только люди, но и техника». В связи с этим он поставил задачу максимально быстро отремонтировать оборудование, а пока перенаправить пациентов на другие аппараты. Сообщение опубликовано в его официальном Instagram.

Томография.
Томография.
СС0

Из строя вышли два томографа

Система здравоохранения края работает со значительной перегрузкой. На пределе не только люди, но и техника. Вчера из строя вышли сразу два компьютерных томографа в городах Бийске и Рубцовске, которые в последние месяцы работали практически в круглосуточном режиме, — сказал губернатор.

Какие меры приняты

Виктор Томенко рассказал, какие в связи с этим приняты решения.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Altairegion22.ru
  1. Максимально быстро организовать ремонт оборудования. Работа с специализированными сервисными центрами уже идет.
  2. Перенаправить потоки пациентов для прохождения исследований на других аппаратах с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. В Бийске это томографы, установленные в ЦГБ и онкологическом диспансере города. В Рубцовске будут задействованы рентгеновские аппараты — в через 2 недели в горбольнице № 3 будет запущен новый томограф.
  3. Расширить возможности проведения необходимых исследований на имеющихся цифровых рентгеновских аппаратах. Кроме этого, для постановки диагноза жителям этих округов края будут задействованы рентгены в поликлиниках и поликлинических отделениях.
  4. Ускорить работу по монтажу и вводу в работу томографов, которые уже закуплены краем.

Виктор Томенко полагает: это позволит несколько смягчить последствия поломок томографов и продолжить работу по проведению исследований на выявление вирусных пневмоний для пациентов Бийска, Рубцовска и прилегающих к ним районов.

Красная зона.
Красная зона.
altairegion22.ru

Томографов будет больше

Губернатор также добавил, что в самое ближайшее время будут введены в работу новые томографы: в Алейске, Рубцовске и четыре в Барнауле.

В Алейске запуск нового томографа запланирован уже на следующей неделе. В конце ноября должны начать работать томографы в Горбольнице № 12 Барнаула и Центре охраны материнства и детства.

В декабре пройдёт поставка дополнительного компьютерного томографа для Диагностического центра. Это позволит практически удвоить наши возможности по проведению необходимых исследований по сравнению с нынешним уровнем.

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