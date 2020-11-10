Из строя вышли два томографа
Система здравоохранения края работает со значительной перегрузкой. На пределе не только люди, но и техника. Вчера из строя вышли сразу два компьютерных томографа в городах Бийске и Рубцовске, которые в последние месяцы работали практически в круглосуточном режиме, — сказал губернатор.
Какие меры приняты
Виктор Томенко рассказал, какие в связи с этим приняты решения.
- Максимально быстро организовать ремонт оборудования. Работа с специализированными сервисными центрами уже идет.
- Перенаправить потоки пациентов для прохождения исследований на других аппаратах с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. В Бийске это томографы, установленные в ЦГБ и онкологическом диспансере города. В Рубцовске будут задействованы рентгеновские аппараты — в через 2 недели в горбольнице № 3 будет запущен новый томограф.
- Расширить возможности проведения необходимых исследований на имеющихся цифровых рентгеновских аппаратах. Кроме этого, для постановки диагноза жителям этих округов края будут задействованы рентгены в поликлиниках и поликлинических отделениях.
- Ускорить работу по монтажу и вводу в работу томографов, которые уже закуплены краем.
Виктор Томенко полагает: это позволит несколько смягчить последствия поломок томографов и продолжить работу по проведению исследований на выявление вирусных пневмоний для пациентов Бийска, Рубцовска и прилегающих к ним районов.
Томографов будет больше
Губернатор также добавил, что в самое ближайшее время будут введены в работу новые томографы: в Алейске, Рубцовске и четыре в Барнауле.
В Алейске запуск нового томографа запланирован уже на следующей неделе. В конце ноября должны начать работать томографы в Горбольнице № 12 Барнаула и Центре охраны материнства и детства.
В декабре пройдёт поставка дополнительного компьютерного томографа для Диагностического центра. Это позволит практически удвоить наши возможности по проведению необходимых исследований по сравнению с нынешним уровнем.