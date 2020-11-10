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Жизнь

В Бийске сломался единственный томограф для амбулаторных больных

Единственный на всю Бийскую зону аппарат компьютерной томографии сломался, сообщил «Бийский рабочий».

Томограф.
Томограф.
СС0

Аппарат использовался в Консультативно-диагностическом центре буквально день и ночь, а медицинский персонал не справлялся с потоком пациентов, отмечает издание. Теперь медиков распустили на неделю.

Временно бийчанам предложили делать рентгенограмму по месту жительства.

Это единственный в городе аппарат, доступный пациентам на амбулаторном лечении. Есть еще один, но он находится в инфекционном госпитале, там делают КТ только для пациентов стационара, указал «Толк».

В середине октября сообщалось, что в Алтайском крае закупили дополнительно еще шесть компьютерных томографов.

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