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Алтайский край закупил шесть томографов и 29 «скорых»

В Алтайском крае закупили дополнительно еще шесть компьютерных томографов, 29 машин скорой помощи, организовали новые колл-центры в поликлиниках и продолжают увеличивать число коечных мест. Об этом сообщили в минздраве края.

Томогрфаф. КТ исследование.
Томогрфаф. КТ исследование.
http://zdravalt.ru/

Исследования КТ пока проводят на семи томографах. Устанавливаются четыре новых, еще два поступят до конца года.

Отметим, что монтаж оборудования занимает не меньше месяца.

Работать новые томографы будут в Барнауле, Алейске и Рубцовске, отмечал ранее глава минздрава Дмитрий Попов. В Барнауле за день делают более 1100 исследований.

Также в край поступило 29 машин скорой помощи, так как число вызовов увеличилось вдвое. Ранее минздрав срочно объявлял о поиске водителей спецавтомобилей.

В поликлиниках организовали дополнительные колл-центры (список) — в день операторы обрабатывают около девяти тысяч вызовов.

Система здравоохранения региона работает в условиях невероятной нагрузки, подчеркнул Попов. В крае увеличивают число коечных мест для ковидных больных: открылся госпиталь на базе Городской больницы № 3 в Барнауле.

Также федеральный центр ортопедии и травматологии в Барнауле преобразовали в ковидный госпиталь.

На базе краевой больницы скорой помощи и кардиоцентра открылись отделения специально для больных коронавирусом.

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