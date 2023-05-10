На мосту на проспекте Ленина завершили монтаж одного из пролетных строений

Монтаж пролета на маленьком путепроводе завершили на мосту на проспекте Ленина в Барнауле. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Работы на путепроводе на проспекте Ленина

Строители смонтировали пролет маленького путепровода со стороны Дома Быта. Он состоит из 25 железобетонных балок.

По информации пресс-службы, на данный момент здесь монтируют опалубки открылков первой опоры. Затем подрядчик начнет обустраивать будущую дорогу.

Параллельно строители работают на бывшем восьмипролетном путепроводе.

"На первой и второй опоре строители завершают возведение верхних частей: на первой опоре армируют и монтируют опалубки подферменников, на второй – армируют ригель. Именно на эти элементы моста будут монтироваться пролеты", - сообщили в ведомстве.

Также на третьей опоре ведутся работы по обратной засыпке ростверка и демонтажу опалубки стоек опоры. А на четвертой опоре монтируют опалубку подпорной стенки.

Уже в мае строители приступят к монтажу пролетов на большом путепроводе.