10 мая
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Жизнь

На мосту на проспекте Ленина завершили монтаж одного из пролетных строений

Монтаж пролета на маленьком путепроводе завершили на мосту на проспекте Ленина в Барнауле. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Работы на путепроводе на проспекте Ленина
Работы на путепроводе на проспекте Ленина
Мэрия Барнаула

Строители смонтировали пролет маленького путепровода со стороны Дома Быта. Он состоит из 25 железобетонных балок.

По информации пресс-службы, на данный момент здесь монтируют опалубки открылков первой опоры. Затем подрядчик начнет обустраивать будущую дорогу.

Параллельно строители работают на бывшем восьмипролетном путепроводе.

"На первой и второй опоре строители завершают возведение верхних частей: на первой опоре армируют и монтируют опалубки подферменников, на второй – армируют ригель. Именно на эти элементы моста будут монтироваться пролеты", - сообщили в ведомстве.

Также на третьей опоре ведутся работы по обратной засыпке ростверка и демонтажу опалубки стоек опоры. А на четвертой опоре монтируют опалубку подпорной стенки.

Уже в мае строители приступят к монтажу пролетов на большом путепроводе.

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