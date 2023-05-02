2 мая
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Жизнь

В мэрии Барнаула показали, как продвигается реконструкция моста по пр. Ленина

На мосту по пр. Ленина монтируют новые пролеты — именно они будут основой проезжей части будущего моста.

Реконструкция моста по пр. Ленина.
Реконструкция моста по пр. Ленина.
barnaul.org

В данный момент специалисты занимаются монтажом железобетонных строений на однопролетном путепроводе со стороны Дома Быта, сообщают в мэрии Барнаула.

За три дня планируют смонтировать 25 балок. К тому моменту можно будет считать, что тело маленького путепровода собрано.

Затем строители приступят омоноличиванию швов, устройству защитных слоев, переходных зон и прочему благоустройству будущей дороги моста.

Как отмечает руководитель подрядной организации «Барнаульское ДСУ № 4» Николай Данилин, работы укладываются в установленный график.

В этом месяце начнут монтировать пролеты и на большом путепроводе. А после рабочие приступят к формированию проезжей части.

Мост на пр. Ленина должны сдать в ноябре 2023 года.

Ранее в Барнаул доставили новые рельсы для моста по проспекту Ленина.

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