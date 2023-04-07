7 апреля
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Жизнь

Новые рельсы для моста по проспекту Ленина доставили в Барнаул. Реконструкцию продолжают

Подрядчик в полном объеме приобрел рельсы марки ТВ-62 протяженностью более 2 тыс. метров, сообщают в мэрии Барнаула.

Новые рельсы.
Новые рельсы.
barnaul.org

Рельсы будут ждать своей очереди на установку в МУП «Горэлектротранс».

Что касается реконструкции — на данный момент строители завершают работы по возведению трех опор из четырех.

На первой опоре закончили бетонирование стоек и подпорной стенки, сняли опалубку.

Приступили к армированию подферменников — это почти завершающий этап устройства конструктива, на который впоследствии вмонтируют балки пролетного строения.

Ранее показывали процесс монтирования новых опор. Кстати, сдать готовый мост должны уже в ноябре этого года.

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