На одной из опор строители всю неделю бетонировали стойки. Еще на двух бетонирование уже завершили и приступили к армированию.
Всего предстоит забетонировать 24 стойки опоры.
По итогам последних двух недель было сделано 16, а на следующей неделе подрядчик планирует забетонировать оставшиеся восемь.
Параллельно строители начали монтаж арматурных каркасов и труб стоек.
Продолжают работы и на бывшем трехпролетном путепроводе.
Ранее в мэрии Барнаула уже рассказывали, как идут работы на мосту по проспекту Ленина.