7 марта
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Жизнь

Новые опоры на мосту по проспекту Ленина продолжают монтировать — процесс показали в мэрии

На путепроводах по проспекту Ленина «Барнаульское ДСУ № 4» продолжает монтаж новых опор, сообщают на официальном сайте города.

На мосту на проспекте Ленина монтируют новые опоры.
На мосту на проспекте Ленина монтируют новые опоры.
Официальный сайт Барнаула.

На одной из опор строители всю неделю бетонировали стойки. Еще на двух бетонирование уже завершили и приступили к армированию.

Всего предстоит забетонировать 24 стойки опоры.

По итогам последних двух недель было сделано 16, а на следующей неделе подрядчик планирует забетонировать оставшиеся восемь.

Параллельно строители начали монтаж арматурных каркасов и труб стоек.

Продолжают работы и на бывшем трехпролетном путепроводе.

Ранее в мэрии Барнаула уже рассказывали, как идут работы на мосту по проспекту Ленина.

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