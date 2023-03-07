На путепроводах по проспекту Ленина «Барнаульское ДСУ № 4» продолжает монтаж новых опор, сообщают на официальном сайте города.

На одной из опор строители всю неделю бетонировали стойки. Еще на двух бетонирование уже завершили и приступили к армированию.

Всего предстоит забетонировать 24 стойки опоры.

По итогам последних двух недель было сделано 16, а на следующей неделе подрядчик планирует забетонировать оставшиеся восемь.

Параллельно строители начали монтаж арматурных каркасов и труб стоек.

Продолжают работы и на бывшем трехпролетном путепроводе.

Ранее в мэрии Барнаула уже рассказывали, как идут работы на мосту по проспекту Ленина.