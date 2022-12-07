Стало известно, когда сдадут мост на Новом рынке в Барнауле

Мост на пр. Ленина сдадут в ноябре 2023 года. Сроки остаются прежними, заявил руководитель подрядной организации ДСУ № 4 Николай Данилин. Об этом пишет Telegram-канал « Мост ».

Реконструкция моста на Новом рынке в Барнауле.

В публикации говорится, что сейчас рабочие укрепляют грунт. В дальнейшем на участке возведут опоры путепровода.

Ранее сообщалось, что строительство моста отстало от графика на 1,5 месяца из-за несоответствия грунта тому, который заложили в расчеты.

Реконструкцию моста начали в мае этого года. К ее окончанию планируют увеличить число полос до трех в каждом направлении, обустроить пешеходные связи и сохранить трамвайное сообщение.

В октябре altapress.ru писал, что власти ищут деньги на строительство объездной дороги и третьего моста через Обь.