Стало известно, когда сдадут мост на Новом рынке в Барнауле

В публикации говорится, что сейчас рабочие укрепляют грунт. В дальнейшем на участке возведут опоры путепровода.
Ранее сообщалось, что строительство моста отстало от графика на 1,5 месяца из-за несоответствия грунта тому, который заложили в расчеты.
Реконструкцию моста начали в мае этого года. К ее окончанию планируют увеличить число полос до трех в каждом направлении, обустроить пешеходные связи и сохранить трамвайное сообщение.
В октябре altapress.ru писал, что власти ищут деньги на строительство объездной дороги и третьего моста через Обь.
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