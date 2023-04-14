Власти Барнаула рассказали, на каком этапе находится реконструкция моста по проспекту Ленина

Строительные работы на путепроводе по проспекту Ленина продолжают. В данный момент готовятся к установке пролетных строений, сообщает мэрия Барнаула.

Первая опора большего путепровода уже обзавелась арматурными каркасами ригеля. На второй установка еще в процессе. На следующей неделе их забетонируют.

Завершить работы на первых двух опорах планируют до конца месяца, а потом начнут сборку пролетного строения между ними.

На четвертой опоре занимаются бетонированием стойки и продолжают монтаж подпорной стенки — для укрепления грунта и недопущения схода насыпи на железную дорогу.

На третьей опоре специалисты армируют ростверк. После этого его забетонируют и начнут возводить стойки опоры. Всего их здесь будет шесть.

Ранее для моста доставили новые рельсы.