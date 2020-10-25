На опасные улицы Барнаула выгнали зимнюю технику для разбрасывания реагентов

В Барнауле в связи с неблагоприятными метеоусловиями и снегопадом на дороги выехали коммунальные машины для посыпки реагентами наиболее опасных участков, сообщает мэрия города.

24 октября в городе прошел снегопад. Барнаульцы слепили первых снеговиков, играли в снежки. Однако для коммунальщиков суббота стала не самой веселой.

«Дорожная служба вывела на линию одиннадцать коммунальных дорожных машин для посыпки реагентами наиболее опасных участков дорожной сети. Спецтехника обрабатывает песчано-соляной смесью мостовые сооружения, спуски и подъемы, перекрестки», — рассказали в мэрии.

В сплошной посыпке дорог реагентами пока нет необходимости. В ночь на 25 октября на дежурство заступили 43 единицы спецтехники.

«За смену израсходовано 439,5 тонн песчано-соляной смеси. Тротуары от снега во всех районах города очищали девять тракторов со щетками. Днем 25 октября будут дежурить 44 единицы зимней спецтехники», — отметили в мэрии.

Автомобилистов призвали временно отказаться от машин, а также проявлять бдительность на дороге и не нервничать при виде медленной спецтехники.

25 октября в Барнауле будет преимущественно без осадков. Температура днем составит +1… +3 градуса.

Ранее в мэрии рассказали, что к зиме подготовили новую схему очистки улиц и 241 снегоуборочную машину.