К зиме Барнаул приготовил 241 снегоуборочную машину и новую схему очистки улиц

Парк снегоуборочной техники Барнаула пополнился 12 новыми машинами. Всего их будет больше 240 и, если потребуются, привлекут стороннюю технику. О том, как город готовится к зиме, глава Барнаула Вячеслав Франк проверил на выездном совещании .

Всего в автопарке «Автодорстроя» 241 единица снегоуборочной техники, в том числе 174 спецмашин:

16 лаповых снегопогрузчиков,

4 тяжелых и 15 средних грейдеров,

10 фронтальных погрузчиков,

3 грейферных погрузчика,

6 шнекороторов,

61 самосвал,

59 комбинированных дорожных машин.

Вся техника готова к работе, уверяет руководитель организации Андрей Курышин.

Для посыпки дорог заготовили 38,15 тыс. тонн песчано-соляной смеси с 15% концентрацией соли.

Готовы шесть снегоотвалов.

Весной в Барнауле разработали новую схему очистки улично-дорожной сети, разделив дороги по принципу приоритетности.

Франк отметил, что вопросы обновления техники и укомплектованности кадрами все еще актуальны.

«На совещании, которое запланировано на следующую неделю, мы еще раз проанализируем и при необходимости скорректируем новую схему очистки улиц. Также мы рассмотрим возможность повышения заработной платы работникам. Для этого руководству предприятия и профильного комитета поручено провести все необходимые расчеты», — заявил глава города.

7 октября, когда в Барнауле пошел первый снег, Автодорстрой уже привел свою технику в готовность.

Аномальная зима

Работа по уборке снега зимой 2019−2020 года вызвала со стороны жителей города и надзорных органов очень много вопросов.

Улицы буквально утопали в снегу, которого выпало слишком много, а мэрия всерьез задумалась о снегоплавильне.

Проход в центре Барнаула завален снегом. altapress.ru.

Села в крае приходилось откапывать спасателям из Новосибирска.

Позже оттепель, пришедшая на смену метелям, также доставила Алтайскому краю массу проблем: падали деревья, с крыш сходили «лавины», закрывался аэропорт, под массой ледяной глыбы в Камне-на-Оби погиб мужчина. На дорогах Барнаула были многочисленные ДТП и заторы.

Погодные коллапсы altapress.ru объясняла климатолог.

Какой будет зима 2020−2021

Грядущая зима в Алтайском крае, по предварительным данным синоптиков, не обещает погодных катаклизмов, но начало нового года отметится отклонением от привычных температурных значений: Алтай в январе попадает в число тех регионов, где будет немного холоднее, чем годом ранее.