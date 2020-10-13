К зиме Барнаул приготовил 241 снегоуборочную машину и новую схему очистки улиц

Всего в автопарке «Автодорстроя» 241 единица снегоуборочной техники, в том числе 174 спецмашин:
- 16 лаповых снегопогрузчиков,
- 4 тяжелых и 15 средних грейдеров,
- 10 фронтальных погрузчиков,
- 3 грейферных погрузчика,
- 6 шнекороторов,
- 61 самосвал,
- 59 комбинированных дорожных машин.
Вся техника готова к работе, уверяет руководитель организации Андрей Курышин.
Для посыпки дорог заготовили 38,15 тыс. тонн песчано-соляной смеси с 15% концентрацией соли.
Готовы шесть снегоотвалов.
Весной в Барнауле разработали новую схему очистки улично-дорожной сети, разделив дороги по принципу приоритетности.
Франк отметил, что вопросы обновления техники и укомплектованности кадрами все еще актуальны.
«На совещании, которое запланировано на следующую неделю, мы еще раз проанализируем и при необходимости скорректируем новую схему очистки улиц. Также мы рассмотрим возможность повышения заработной платы работникам. Для этого руководству предприятия и профильного комитета поручено провести все необходимые расчеты», — заявил глава города.
7 октября, когда в Барнауле пошел первый снег, Автодорстрой уже привел свою технику в готовность.
Аномальная зима
Работа по уборке снега зимой 2019−2020 года вызвала со стороны жителей города и надзорных органов очень много вопросов.
Улицы буквально утопали в снегу, которого выпало слишком много, а мэрия всерьез задумалась о снегоплавильне.
Села в крае приходилось откапывать спасателям из Новосибирска.
Позже оттепель, пришедшая на смену метелям, также доставила Алтайскому краю массу проблем: падали деревья, с крыш сходили «лавины», закрывался аэропорт, под массой ледяной глыбы в Камне-на-Оби погиб мужчина. На дорогах Барнаула были многочисленные ДТП и заторы.
Погодные коллапсы altapress.ru объясняла климатолог.
Какой будет зима 2020−2021
Грядущая зима в Алтайском крае, по предварительным данным синоптиков, не обещает погодных катаклизмов, но начало нового года отметится отклонением от привычных температурных значений: Алтай в январе попадает в число тех регионов, где будет немного холоднее, чем годом ранее.