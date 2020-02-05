То ли еще будет: климатолог объяснила метеоколлапсы, потрясшие Алтай, и рассказала, можно ли влиять на погоду

Этой зимой в Алтайском крае выпало рекордное количество снега, а в некоторые дни было непривычно тепло. В интервью altapress.ru ведущий климатолог АлтГУ Наталья Харламова объяснила природные изменения в регионе, рассказала, как в будущем может измениться погода и возможно ли повлиять на нее с помощью климатического оружия.

Новые рекорды

— Наталья Федоровна , в этом году в Алтайском крае выпало рекордное количество снега. Чем можно объяснить подобные природные отклонения?

— Ученые мира уверены, что всему виной глобальное потепление, с этим нельзя не согласиться. Его последствия наблюдаются на всем земном шаре, и Алтайский край не исключение.

Важно отметить, что есть явления аномальные — те, которые никогда не наблюдали ранее, — и экстремальные: отклоняющиеся от нормы. Сегодняшнюю ситуацию с погодой в Алтайском крае можно назвать экстремальной. По многим показателям вековые максимумы все-таки не достигнуты.

Зима в лесу. Снег. Много снега. СС0

В среднем по краю норма осадков за декабрь-январь превышена на 200−300%. Однако в отдельных районах, например в Змеиногорске, норма снега в декабре была превышена на 221%, в январе — на 242%, то есть за два месяца — почти в 4,5 раза. И вот для Змеиногорска рекорд по этому показателю был побит, поскольку предыдущий — в январе 1966 года — составлял 235% от нормы.

Но для Бийска рекорд осадков (январь 1969 года — 297% от нормы) в 2020-м не был достигнут — выпало 137% от нормы, как и в Барнауле — 134% от нормы. Приведенные величины свидетельствуют о том, что количество осадков даже в пределах одного региона, как наш Алтайский край, является очень изменчивой метеорологической величиной.

Также подчеркну, что одно из ярких проявлений глобального потепления — увеличение повторяемости подобных экстремальных и аномальных явлений. А это вызывает тревожное ощущение как у исследователей и политиков, так и у простых людей, ведь изменения затрагивают жизнь каждого из нас.

— Получается , что нельзя заранее спрогнозировать , в чем именно проявится экстремальность?

— Спрогнозировать определенные климатические тенденции на длительный срок с достаточной вероятностью возможно, а вот точно предугадать различные хаотичные явления, характерные для погоды, нельзя — это же аномалии.

Наталья Харламова. Анна Зайкова , altapress.ru.

Как говорил физик Сергей Вавилов, все ученые мира попросили бы у Бога три вещи: лекарство от рака, решение ядерной проблемы и правильный прогноз погоды, но он никогда не будет достигнут.

По всему миру действует сеть метеорологических станций, которые включены в международную программу обмена. Специалисты работают с суперсовременной техникой, но даже мощные компьютеры, использующие самые современные модели климата, порой не могут учитывать все меняющиеся факторы для долгосрочного прогнозирования.

В то же время ежедневный и ежечасный мониторинг состояния приземной атмосферы (погоды) происходит в режиме реального времени. Прогноз касается всех сфер, начиная от сельского хозяйства, заканчивая движением транспорта и другими запросами деятельности человека.

— А если говорить о температуре , подобную теплую зиму можно назвать отклонением от нормы?

— В Барнауле средняя температура января составляет -15,5 градуса, это норма за общепринятый период — 30 лет. В январе этого года она составила -10,5°, превысив норму на 5 градусов. Однако за все время наблюдений фиксировались и другие данные: например, среднемесячная температура января в 2002 году составила -6,4 градуса, превысив норму на 9,1 градуса.

Барнаул. Сугробы. Анна Зайкова , altapress.ru

Ранее были аномалии и с минусовой температурой: 6 января 2001 года столбик термометра достиг отметки -48,2 градуса, а в 1931 году -51,6 градуса.

Какая температура считается нормой и как леса влияют на погоду

— На нашей прошлой встрече в феврале 2019 года мы говорили о сильных морозах , сейчас — о чрезмерно теплой зиме. Погода нас постоянно удивляет. А что в принципе считается нормой для региона?

— Единого показателя для нашего края назвать нельзя, это ведь огромная территория, метеостанции установлены в разных районах, а местоположение играет большую роль. Мы находимся на севере, и у нас одни данные, а на более южных станциях в предгорных зонах — Змеиногорске и Белокурихе — другие. Там ведь в многолетнем разрезе теплее и выпадает больше осадков.

Существуют нормы для каждой метеостанции, характеризующей общеклиматические условия прилегающей территории. Например, среднегодовая температура воздуха в Барнауле в настоящее время составляет +2,6 градуса. В 2016 году было +3,0, в 2017-м +3,5, в 2018-м +1,5 (самый холодный за последние пять лет), а в 2019-м +3,3 градуса.

Зима , метель , снег. pixabay.com

И наиболее теплым был 2015 год: +4,2 градуса. Но в целом, как вы можете заметить, среднегодовые температуры воздуха в последние пять лет в основном заметно превышали многолетнюю норму для Барнаула.

— Можно ли говорить о том , что повторяемость опасных метеорологических явлений и дальше будет увеличиваться в Алтайском крае?

— Безусловно, ведь их количество резко возросло по всему миру. Ученые определили, опираясь на величину полученного ущерба, что за определенное время эта цифра может превышать показатель в 5 млрд рублей. Вследствие глобального потепления границы многих природных зон постепенно смещаются на север.

Результаты многих моделей показывают, что с течением времени Барнаул может оказаться в условиях степной зоны, а некоторые районы и вовсе в сухостепных и полупустынных ландшафтах. Рядом с нами на обширных пространствах Китая и Монголии процессы современного опустынивания прослеживаются достаточно отчетливо.

Степь горит. vk.com/mchs22

В Европе сейчас прослеживается интересная тенденция — бум на обучающие климатические курсы: многие хотят понять, что происходит с погодой и климатом, узнать, как можно внести свой вклад в борьбу с данной мировой проблемой. К счастью, и в России тоже есть изменения к лучшему. Люди сортируют мусор, начинают заботиться об экологии, и это правильно. Нужно стараться что-то изменить, пока не стало слишком поздно.

— Есть ли способы изменить ситуацию?

— Нужно начать с минимальных шагов — обратить более пристальное внимание на состояние наших ленточных боров и зеленых городских зон, прекратить вырубки. Постоянно посещая подобные территории, с болью приходится отмечать происходящие год за годом изменения.

Но ведь мы учим детей в школе, как деревья (лесные массивы) очищают воздух, а в жаркие летние дни спасают от жары, зимой способствуют переотложению снежного покрова и замедлению скорости весеннего таяния, накоплению запасов почвенной влаги в наиболее обедненные осадками месяцы года — марте-апреле.

В лесу. СС0

Наши ленточные боры встают на пути перемещающихся в циклонах теплых и холодных воздушных масс, являясь лучшим природным защитным барьером. Если мы там активно хозяйничаем, то это не закончится ничем хорошим.

О работе дорожников и взаимоотношениях с властями

— Многие критикуют дорожников за то , что они не справляются с очисткой снега. Возможно ли заранее прогнозировать снегопады и подготовиться к ним?

— На мой взгляд, здесь проблема не в прогнозировании, хотя, конечно, следует более тщательно относиться к планированию подобных работ. В этом году часто по телевизору показывают рабочих, которые на совесть трудятся и днем и ночью в очень сложных условиях. Видно, что они делают максимум на той технике, которая им предоставлена. Очевидно, что главная сложность именно в планировании и организации работ.

Уборка снега в Алтайском крае. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

— Обращается ли к вам руководство края или города за длительными прогнозами , консультируются ли представители власти с учеными?

— Задача алтайского Гидрометцентра — предоставление точных прогнозов погоды. И наши специалисты успешно это делают и справляются с огромной работой, получая и обрабатывая огромные массивы информации.

Задачи научных подразделений и коллективов — изучение многолетних тенденций и климатическое прогнозирование на максимальные временные периоды.

И здесь у руководства края есть возможность обращать внимание на обсуждаемую проблему и оказывать поддержку заявкам ученых, которые участвуют в заявочной кампании региональных грантов РФФИ и договорах.

Наталья Харламова. Анна Зайкова , altapress.ru.

Однако на протяжении многих лет подобная поддержка практически отсутствует. Есть и еще одна особенность — выделяемая сумма для одного гранта ограниченна, как правило, это 150 или 200 тыс. рублей. Этого недостаточно. Поэтому нужна поддержка данных практико-ориентированных исследований через систему целенаправленных краевых договоров.

В других регионах ситуация иная, самым свежим примером является выполненная учеными ТГУ работа об изменении сроков начала и окончания отопительного сезона и его сдвига в зависимости от погодных условий.

Как изменения отражаются на жизни и здоровье людей

— Все ли подобные наблюдаемые климатические отклонения негативно влияют на жизнь людей? Есть ли от них какая-то польза?

— Ответить на этот вопрос однозначно невозможно. Многие радуются тому, что у нас потеплеет и когда-нибудь будет такая же температура, как в Сочи. Мол, надоели холодные и снежные зимы, наконец-то сельское хозяйство будет развиваться еще активнее.

Однако есть и другая сторона потепления: в пределах края уже отмечается появление и распространение более южных насекомых и сорных растений, губительных для типичной растительности и выращиваемых культур. Все чаще отмечаются засушливые явления, к числу которых относятся и распространенные в 1950—1960-е годы пыльные бури и поземки.

Пыль. pixabay.com

Выстраивая стратегию развития края на ближайшие годы, следует учитывать и прогнозируемые климатические изменения. Мы ведь аграрный край и во многом зависим от погоды. Важны долгосрочные прогнозы, возможно, с течением времени придется менять структуру посевов, смотреть, какие культуры лучше переносят засуху.

Очень важны не только температура воздуха и почвы, но и количество осадков, которое для нас является недостаточным из-за внутриконтинентального положения.

Климатическое оружие

— Некоторые эксперты говорят о том , что против России используют климатическое оружие. Как вы считаете , возможно ли это? Есть ли технологии , способные серьезно влиять на погоду?

— Этот вопрос особенно активно обсуждался со времен Чернобыля, когда нашей авиации пришлось использовать методы активного воздействия на облака и осадки с использованием определенных реагентов (йодистого серебра), чтобы вызывать дождь.

В настоящее время подобные методы используют для сопровождения Олимпиад и других массовых мероприятий, когда осадки выпадают, наоборот, за пределами стадионов и трасс.

Дождь. Михаил Хаустов

Однако это достаточно локальные пространства. Единственный более масштабный проект — работа исследователей в Тибетском нагорье в Китае, где также искусственно вызывают осадки в районах, страдающих от недостатка дождей на протяжении нескольких лет.

В настоящее время нет ни экономических, ни технологических возможностей повлиять на климат отдельной страны или целого региона.

Ученые, занимающиеся проблемами климатических изменений, особенно хорошо понимают, насколько в природе все тесно взаимосвязано, и чрезмерное воздействие только на один компонент очень сложно устроенной климатической системы может явиться спусковым крючком для нарушения взаимосвязей, сформированных на протяжении тысяч лет.

И все мы существуем в пределах этой единой системы, за пределы которой улететь на постоянное местожительство пока не может никто.

Чего ждать от погоды в будущем

—А чего кроме частого возникновения экстремальных явлений в будущем ждать от погоды в Алтайском крае?

— По данным преобладающих прогнозов, усиление тенденции потепления при сокращении увлажнения. С каждым годом летом отмечается все более теплая погода и увеличение повторяемости волн тепла (жары), которые в первую очередь отрицательно сказываются на самочувствии и здоровье детей и людей старшего возраста.

Пенсионер. СС0

Они сложно переносят высокую температуру воздуха, заметно страдает сердечно-сосудистая система человека. Если эту проблему не начать решать уже сейчас, то к чему придем в итоге?

Поплывем ли в паводок

— Стоит ли ждать весной сильного паводка? Как можно минимизировать негативные последствия снегопадов?

— Пока об этом говорить рано, на паводок влияет множество факторов: глубина промерзания почвы и состояние грунта, характер погоды в период снеготаяния и другое. И пусть нам всем придется потерпеть, но пасмурная холодная погода будет способствовать замедлению процесса таяния, что при количестве снега этой зимой (а сколько его еще может добавиться в феврале и марте?) станет весьма положительным фактором.