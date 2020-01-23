Погоду в январе в Алтайском крае можно охарактеризовать, как аномальную. В регионе непривычно тепло, а количество снега превосходит всякие ожидания.

Напомним, в этом году край не дождался традиционных для наших широт крещенискх морозов. Вместо этого по региону ударил шторм — города и села оказались буквально завалены снегом. С последствиями такой непогоды на Алтае разбираются до сих пор.

Между тем, 23 и 24 января в крае вновь ожидается снежный шторм.

По информации Гидрометцентра России, в четверг в регионах Западной Сибири — снег, метели, гололедные явления, усиление ветра до 22 метров в секунду, а на юге Алтайского края ожидаются сильные осадки, ветер до 25−27 метров в секунду.

24 января такая погода на Алтае сохранится. При этом, как подчеркивают в Гидрометцентре, «температурный фон повысится еще на 4 — 6 градусов, отклоняясь от нормы уже на 15−17 градусов».

«В ночные часы в регионе ожидается −2…−10 градусов, днем до +1 градуса, на юге Алтайского края до +5 градусов (ночью в предгорных районах местами сильный снег, на юге ветер до 27 метров в секунду)», — добавляют синоптики.

Метель на трассе , автомобили. Вадим Залесов в vk.com/barneos22

Рекорды по осадкам

Ранее altapress.ru сообщал, что в период с 17 по 19 января на нескольких метеостанциях в Алтайском крае было зарегистрировано количество осадков, которое побило рекорды за всю историю наблюдений.

Новые рекордные значения появились в Змеиногорске — 22 мм за сутки, Рубцовске — 10 мм, селе Троицком — 14 мм.

В среднем высота снежного покрова в крае превысила норму в полтора-два раза., а в отдельных точках — в три раза.

С чем связаны сильные метели?

Накануне начальник Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер рассказал, что в этом году в Сибири сложилась нетипичная метеорологическая ситуация.

Дело в том, что, как правило, 15−18 января регион находится под действием антициклона, но в январе 2020 года этого не произошло.

Вместо этого Алтайский край испытывает влияние скандинавских циклонов.