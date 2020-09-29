Стало известно, какой будет зима в Алтайском крае. Прогноз

Поздняя осень и грядущая зима в Алтайском крае, по предварительным данным синоптиков, не обещает погодных катаклизмов, но уже стали известны месяцы, когда в регионе возможны небольшие отклонения от устоявшихся норм.

Как следует из опубликованного Росгидрометом вероятностного прогноза температурного режима на отопительный период 2020—2021, в целом «холодное» полугодие будет весьма типичным для наших широт.

При этом в самом Гидрометцентре России подчеркивают, что оправдываемость прогнозов температурного режима на столь длительный период, выпущенных ведомством за последние 20 лет, колебалась в пределах 58 — 81%.

Необходимо понимать, что данная информация ориентирована на ее использование органами власти для оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Снег в алтайском селе. Много снега. altapress.ru

В Росгидромете также подчеркивают, что в течение холодного периода 2020−2021 годов вероятностный прогноз погоды будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.

Далее altapress.ru публикует вероятностный прогноз температурного режима в раскладке по месяцам.

Октябрь-2020

Вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2020/2021. meteorf.ru.

Второй месяц осени на территории Алтайского края, согласно имеющейся информации, не должен преподнести серьезных погодных сюрпризов.

Температура воздуха в октябре ожидается в пределах нормы. Конечно, это понятие относительное. Для Барнаула, к примеру, норма средней месячной температуры в октябре составляет +2,5 градуса.

Отклонения от средних значений ожидаются в других регионах. Например, выше нормы средняя месячная температура прогнозируется в западных областях Северо-Западного федерального округа, в Красноярском крае, в Кемеровской и Иркутской областях, на большей части Дальневосточного федерального округа.

В южных регионах Центрального и Приволжского федеральных округов октябрь 2020 года ожидается холоднее, чем октябрь 2019 года.

Ноябрь-2020

Вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2020/2021. meteorf.ru.

Вполне типичным, судя по всему, будет в Алтайском крае и ноябрь текущего года. В этом месяце синоптики также пока не видят температурных аномалий.

Отметим, что средняя месячная температура в последний месяц осени для Барнаула равна -6,8 градуса.

Что касается других регионов, то выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также на северо-востоке Якутии.

Ниже, чем в ноябре 2019 года, средняя температура воздуха ожидается в Магаданской области и на Чукотке.

Декабрь-2020

Вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2020/2021. meteorf.ru.

Вписывающимся в традиционные для Алтая погодные рамки в данный момент видится синоптикам и декабрь 2020 года.

Типичной среднемесячной температурой для Барнаула в декабре является показатель -13,9 градуса.

Средняя температура выше нормы прогнозируется на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и Якутии.

Ниже, чем в декабре 2019 года средняя температура воздуха ожидается на большей части Северо-Западного и Центрального федеральных округов, а также на Чукотке.

Январь-2021

Вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2020/2021. meteorf.ru.

А вот начало нового года, исходя из долгосрочного прогноза, отметится в Алтайском крае отклонением от привычных температурных значений. Наш субъект в январе попадает в число тех регионов, где будет немного холоднее, чем годом ранее.

К слову, в такой ситуации могут оказаться и другие регионы Сибирского федерального округа.

А вот выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается в Южном федеральном округе, на большей части Северо-Кавказского федерального округа и на юге Приволжского федерального округа.

Напомним, что для Барнаула средняя месячная температура в январе составляет -15,8 градуса.

Февраль-2021

Вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2020/2021. meteorf.ru.

Заключительный зимний месяц в Алтайском крае вновь ожидается в пределах нормы. В нашем регионе типичной средней месячной температурой в данном случае является показатель -15,1 градуса.

Выше нормы средняя месячная температура воздуха вероятна в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, на большей части Приволжского федерального округа и на севере Южного федерального округа.

Март-2021

Вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2020/2021. meteorf.ru.

А вот первый месяц весны, если основываться на долгосрочном прогнозе, принесет в Алтайский край раннее тепло. Наш регион находится в зоне, где температура воздуха может быть выше, чем обычно.

«Выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается в Центральном, Приволжском, Уральском федеральных округах, на большей части Южного и Сибирского федеральных округов, а также на Чукотке», — говорится в сообщении синоптиков.

При этом в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также на большей части Уральского федерального округа и в Забайкалье средняя температура, напротив, ожидается ниже, чем в марте 2020 года.

Отметим, что характерная для Барнаула мартовская средняя месячная температура составляет -7,3 градуса.

Исторические максимумы и минимумы

Погодные аномалии Алтайского края. altapress.ru.

Что касается климатических аномалий, то за историю синоптических наблюдений в регионе действительно фиксировались экстремальные показатели.

Абсолютный температурный минимум за всю историю наблюдений на Алтае фиксировался в декабре 1860 года, когда столбик термометра опускался до невероятных -55 градусов.

Самая низкая температура в XX веке на Алтае составляла -51,5 градуса. Она была зафиксирована в Барнауле 7 января 1931 года. Лютый холод отмечался и 18 декабря 1938-го, когда термометры показывали -49,5 градуса, и 3 февраля 1943-го, когда за окном было -49,3 градуса.

Впрочем, бывают в Алтайском крае и теплые зимние аномалии. Например, 8 января 1997 года в регионе регистрировалась температура +5,3 градуса. А 28 февраля 1946-го в нашем регионе было +11,8.

Какой была прошлая зима?

Снег в алтайском селе. Много снега. altapress.ru

В заключение нельзя не вспомнить, какой была прошлая зима в Алтайском крае. Напомним, что выдалась она весьма мягкой в плане температур, но суровой в отношении количества выпавших осадков.

Средняя температура в зимние месяцы 2019−2020 в Алтайском крае балансировала в диапазоне −8…−10 градусов. Для наших широт — это очень тепло.

Отклонение от нормы в данном случае составило 3 — 6 градусов, что можно назвать аномалией.

По выпавшим осадкам прошлая зима также выдалась рекордной. Их количество в регионе колебалось в пределах от 60 до 326 миллиметров. Эти показатели превысили многолетние нормы в полтора— два раза в зависимости от конкретной территории.