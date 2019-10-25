Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 октября 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

На остывающей ТЭЦ в алтайском городе не работает ни один котел

Гендиректор Яровской теплоэнергетической компании Сергей Узлов рассказал, как продвигается работа по ликвидации аварии на ТЭЦ, где вышел из строя котел.

ТЭЦ Ярового.
ТЭЦ Ярового.
Скриншот видео / Информационный центр Яровое

Всего на ТЭЦ было три рабочих котла — № 7, 9 и 10. В начале месяца планово начали ремонт и остановили котел № 10. Потом пришлось временно отключить котел № 9, которому тоже понадобился ремонт из-за проблемы с пароперегревателем. Утром 25 октября из строя вышел последний котел — № 7 — у него произошел порыв экранной трубы.

«Мы приняли решение параллельно ремонтировать и девятый, и седьмой котлы. По предварительным прогнозам, котел № 9 удастся ввести в эксплуатацию раньше. На ремонт котла № 7 потребуется около двух с половиной суток, на ремонт котла № 9 — порядка двух суток», — цитирует Сергея Узлова пресс-центр правительства Алтайского края.

Руководитель подчеркнул, что все необходимое для ремонта есть, работают специалисты высокой квалификации, которые специализируются именно на котлах.

На ТЭЦ есть защита трубопроводов от размерзания зимой, поэтому серьезных последствий аварии не будет. К тому же, в Яровом плюсовая температура днем и ночью.

«Ситуация под контролем, оснований для паники нет. Люди знают, что делать, и работают максимально эффективно», — уверяет Узлов.

Напомним, утром 25 октября ТЭЦ Ярового остановилась. Губернатор Виктор Томенко отозвал министра промышленности Александра Климина из командировки в Москву для координации всех задействованных в аварии служб.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость