На остывающей ТЭЦ в алтайском городе не работает ни один котел

Гендиректор Яровской теплоэнергетической компании Сергей Узлов рассказал, как продвигается работа по ликвидации аварии на ТЭЦ, где вышел из строя котел.

Всего на ТЭЦ было три рабочих котла — № 7, 9 и 10. В начале месяца планово начали ремонт и остановили котел № 10. Потом пришлось временно отключить котел № 9, которому тоже понадобился ремонт из-за проблемы с пароперегревателем. Утром 25 октября из строя вышел последний котел — № 7 — у него произошел порыв экранной трубы.

«Мы приняли решение параллельно ремонтировать и девятый, и седьмой котлы. По предварительным прогнозам, котел № 9 удастся ввести в эксплуатацию раньше. На ремонт котла № 7 потребуется около двух с половиной суток, на ремонт котла № 9 — порядка двух суток», — цитирует Сергея Узлова пресс-центр правительства Алтайского края.

Руководитель подчеркнул, что все необходимое для ремонта есть, работают специалисты высокой квалификации, которые специализируются именно на котлах.

На ТЭЦ есть защита трубопроводов от размерзания зимой, поэтому серьезных последствий аварии не будет. К тому же, в Яровом плюсовая температура днем и ночью.

«Ситуация под контролем, оснований для паники нет. Люди знают, что делать, и работают максимально эффективно», — уверяет Узлов.

Напомним, утром 25 октября ТЭЦ Ярового остановилась. Губернатор Виктор Томенко отозвал министра промышленности Александра Климина из командировки в Москву для координации всех задействованных в аварии служб.