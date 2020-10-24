На озере у Колыванской фабрики на Алтае строят плотину

На озере Белом в Курьинском районе у поселка имени 8 Марта строится ГТС. Старая плотина пришла в абсолютную негодность. В алтайском минприроды рассказали и показали, как идет строительство нового сооружения.

Оценили работы специалисты отдела водных ресурсов минприроды края. Рабочие почти закончили этап заливки бетоном, пазухи плотины будут засыпать завозным глиняным грунтом.

Для откачки воды, которая просачивается сквозь существующую аварийную плотину, используется дренажный насос, поэтому вода выводится в русло реки, минуя строительную площадку.

На объекте работает бригада из семи человек, используется несколько единиц техники.

Плотина входит в ансамбль федерального значения «Комплекс Колыванской шлифовальной фабрики: плотина, пруд, канал, шлюз» конца XVIII-начала XIX вв и охраняется государством.

Колыванская шлифовальная фабрика построена в заводском поселке в 1802 году. Заводской пруд использовался для привода водоналивного колеса, от которого механическая энергия передавалась на ручные шлифовальные машинки.

«За время существование фабрики изготовлено более 900 значительных произведений. Большая часть их сохранилась до сего времени. Только в каталоге Государственного Санкт-Петербургского Эрмитажа насчитывается 89 ваз, торшеров, чаш, 4 камеи, в том числе и знаменитая непревзойденная овальная „Царица ваз“, размером по большому диаметру более 5 метров», — напоминают в минпророды.

Ранее сообщалось, если плотина разрушится, то в зоне риска подтопления окажутся 8 населенных пунктов, где живет около 6 тыс. человек.