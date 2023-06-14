На оживленном перекрестке в Барнауле отключат светофор

Светофор отключат с 9:00 до 12:00 из-за ремонта электросетей.
Ранее стало известно, что по туристическим маршрутам Барнаула можно будет прогуляться с аудиогидом.
Светофор в Барнауле на три часа отключат 14 июня на пересечении ул. Матросова и Антона Петрова, сообщили в мэрии.
Светофор отключат с 9:00 до 12:00 из-за ремонта электросетей.
Ранее стало известно, что по туристическим маршрутам Барнаула можно будет прогуляться с аудиогидом.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter