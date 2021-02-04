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На Первом канале рассказали об очередях на вакцинацию от коронавируса в Барнауле

В Барнауле выстраиваются очереди в мобильные комплексы, оборудованные для вакцинации от коронавируса. Об этом рассказали на Первом канале.

Мобильный комплекс для вакцинации.
Мобильный комплекс для вакцинации.
Скриншот сюжета 1tv.ru

«В Барнауле для жителей заработали мобильные медицинские комплексы, они оборудованы на базе грузовых автомобилей. Обратиться туда может любой желающий. Записываться предварительно не нужно. И уже выстраиваются очереди. Люди говорят: у многих знакомые переболели и они хотят обезопасить себя», — говорится в сюжете.

Фургоны для вакцинации стоят около ТРЦ Galaxy и у «Пионера».

По данным регионального оперштаба, за сутки первую прививку поставили 935 жителей края, уже вторую вакцину получили еще 167 человек.

Ранее сообщалось, что до 15 февраля в Алтайский край поступит более 15 тысяч доз вакцины «Спутник V». По краю будут открываться мобильные ФАПы, где все желающие смогут поставить прививки.

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