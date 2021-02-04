На Первом канале рассказали об очередях на вакцинацию от коронавируса в Барнауле

В Барнауле выстраиваются очереди в мобильные комплексы, оборудованные для вакцинации от коронавируса. Об этом рассказали на Первом канале .

«В Барнауле для жителей заработали мобильные медицинские комплексы, они оборудованы на базе грузовых автомобилей. Обратиться туда может любой желающий. Записываться предварительно не нужно. И уже выстраиваются очереди. Люди говорят: у многих знакомые переболели и они хотят обезопасить себя», — говорится в сюжете.

Фургоны для вакцинации стоят около ТРЦ Galaxy и у «Пионера».

По данным регионального оперштаба, за сутки первую прививку поставили 935 жителей края, уже вторую вакцину получили еще 167 человек.

Ранее сообщалось, что до 15 февраля в Алтайский край поступит более 15 тысяч доз вакцины «Спутник V». По краю будут открываться мобильные ФАПы, где все желающие смогут поставить прививки.