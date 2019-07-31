На пострадавшей в пожаре барнаульской пятиэтажке делают огнеупорную крышу

Рабочие приступили к монтажу стропильной системы на крыше дома № 60 по Северному Власихинскому проезду, который сильно пострадал в пожаре 10 июля. Дерево будет огнеупорным, рассказали в администрации Барнаула.

Над 7 и 8 подъездами строители уложили балки перекрытия и установили опоры для стропил. Стройматериалы обработали огнезащитной смесью, препятствующей возгоранию дерева.

Напомним, что в результате пожара крыша оказалась практически полностью уничтожена. Пострадало около 2000 кв. м. Из резервного фонда администрации Барнаула на ее восстановление выделили 11 млн рублей.

Ремонт крыши закончат до 1 октября.

Что произошло?

10 июля в Барнауле произошел пожар в доме по адресу Северный Власихинский проезд, 60. Возгорание возникло в квартире на пятом этаже. Из-за того, что огонь поздно обнаружили, он перекинулся с крыши балкона на кровлю здания и распространился на площади около 1000 квадратных метров.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из опасной зоны 80 человек, из них 13 детей, в школе № 127 развернули пункт временного размещения.

Пожар в Барнауле 10 июля 2019 года. vk.com/barneos22

Вокруг здания было большое задымление, жильцам соседних домов было трудно дышать в своих квартирах и на улице. Сотрудникам МЧС России потребовалось около полутора часов для ликвидации открытого горения.

В результате пожара пострадал мужчина. Он отравился угарным газом.