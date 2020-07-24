На проспекте в Барнауле появилась новая пешеходная зона

На участке длинной 115 метров расчистили территорию, убрали четыре дерева и кустарники. Плиткой выложили 241,5 квадратный метр площади.
До конца лета в Барнауле планируют ремонт тротуаров на семи участках:
- вдоль здания № 113е по ул. Георгия Исакова;
- ул. Гущина, от ул. Новороссийской до ул. Воронежской;
- ул. Большая Рабочая;
- ул. Привокзальная, 10д;
- пересечение ул. Советской Армии и ул. Строительная 2-я;
- ул. Северо-Западная, от ул. Солнцева до ул. Георгия Исакова;
- ул. Северо-Западная, от дома № 25 до пр-кта Ленина.
Всего в районе заасфальтируют 3 тыс. квадратных метров пешеходных зон.