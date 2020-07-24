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Жизнь

На проспекте в Барнауле появилась новая пешеходная зона

На пр. Строителей в Барнауле от остановки «Циолковского» до ул. Ядринцева благоустроили пешеходную зону, сообщили в администрации города.

Аллея на пр. Строителей.
Аллея на пр. Строителей.
barnaul.org

На участке длинной 115 метров расчистили территорию, убрали четыре дерева и кустарники. Плиткой выложили 241,5 квадратный метр площади.

До конца лета в Барнауле планируют ремонт тротуаров на семи участках:

  • вдоль здания № 113е по ул. Георгия Исакова;
  • ул. Гущина, от ул. Новороссийской до ул. Воронежской;
  • ул. Большая Рабочая;
  • ул. Привокзальная, 10д;
  • пересечение ул. Советской Армии и ул. Строительная 2-я;
  • ул. Северо-Западная, от ул. Солнцева до ул. Георгия Исакова;
  • ул. Северо-Западная, от дома № 25 до пр-кта Ленина.

Всего в районе заасфальтируют 3 тыс. квадратных метров пешеходных зон.

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