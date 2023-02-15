На путепроводе на проспекте Ленина завершили укрепление грунта

Завершили укрепление грунта на восьмипролетном путепроводе на проспекте Ленина в Барнауле. Об этом сообщает мэрия города.

Подрядчик «Барнаульское ДСУ № 4» сообщил мэрии, что испытания на прочность грунта подтвердили соответствие норме путепровода.

Ранее несколько опор бывшего восьмипролетного путепровода испытывали на прочность и укрепляли грунт.

Теперь компании осталось провести аналогичную процедуру на третьей опоре. К испытанию приступят после того, как грунтоцементный состав станет прочным.

Тем временем строителя уже готовят основания для возведения будущих опор.

«Так, на первой — армируют ростверк, на второй завершается погружение шпунта, на четвертой опоре бетонируется ростверк подпорной стенки и выполняется монтаж каркасов стоек опоры», — заявили в ведомстве.

Строительство каркасов опор на трехпролетном путепроводе уже завершили. Теперь их бетонируют.

На следующей неделе ОАО «РЖД» планирует демонтировать одну из оставшихся опор старого путепровода в рамках «технологического окна».