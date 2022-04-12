12 апреля
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Жизнь

На расселение аварийного жилья в Алтайском крае до конца 2022 года потратят 2,4 млрд рублей

До конца 2022 года в Алтайском крае нужно переселить 3 680 человек из аварийного жилья общей площадью 66,25 тыс. квадратных метров. На эти цели направят 2,4 млрд рублей, сообщили в краевом правительстве.

Аварийное жилье.
Аварийное жилье.
Анна Зайкова

Алтайский край вошел в число регионов, которые планируют досрочно завершить программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, уточнили власти.

План по расселению выполнят уже в 2023 году — на два года раньше изначального срока.

После реализации действующей программы начнется расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года — 316 зданий площадью 111,9 тыс. квадратных метров. В них живут 7 034 человека.

Регионы уже сейчас могут использовать средства Фонда содействия реформированию ЖКХ из бюджета на 2023 и 2024 годы. Кроме того, у местных властей есть право рассчитывать стоимость расселения аварийного жилья по актуальным рыночным ценам, а не по показателям 2019 года, как это было раньше.

Ранее сообщалось, что более 2 тысяч переселенцев из ветхих домов ждут новое жилье в Барнауле.

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