На расселение аварийного жилья в Алтайском крае до конца 2022 года потратят 2,4 млрд рублей

Алтайский край вошел в число регионов, которые планируют досрочно завершить программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, уточнили власти.
План по расселению выполнят уже в 2023 году — на два года раньше изначального срока.
После реализации действующей программы начнется расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года — 316 зданий площадью 111,9 тыс. квадратных метров. В них живут 7 034 человека.
Регионы уже сейчас могут использовать средства Фонда содействия реформированию ЖКХ из бюджета на 2023 и 2024 годы. Кроме того, у местных властей есть право рассчитывать стоимость расселения аварийного жилья по актуальным рыночным ценам, а не по показателям 2019 года, как это было раньше.
Ранее сообщалось, что более 2 тысяч переселенцев из ветхих домов ждут новое жилье в Барнауле.