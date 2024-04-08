На региональных трассах Алтайского края ввели ограничения для большегрузов

Сегодня, 8 апреля, ограничили проезд для крупногабаритного транспорта почти на 300 трассах Алтайского края. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края .

Отмечается, что трассы закрыли на весеннюю просушку дорожного полотна. Данное ограничение будет действовать до 7 мая и коснется транспортных средств с нагрузкой более шести тонн, которые не имеют специального разрешения.

Такие меры принимают, чтобы сохранить дороги. Из-за таяния снега и разлива рек грунт переувлажняется и теряет несущую способность.

Подчеркивается, что ограничение не распространяется на пассажирские перевозки, провоз международных грузов, пищевых продуктов, проезда дорожной и специализированной техники.

На время ограничений установят соответствующие дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что несколько алтайских трасс закрыли для всех видов транспорта.

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