На реке в Алтайском крае подорвали лед

Подрыв — это профилактическая работа, которую проводят ежегодно, поскольку на этом участке реки обычно складывается сложная ледовая обстановка.
В подрыве льда поучаствовали специалисты минобороны, местная администрация и сотрудники МЧС.
Главной задачей было разрушить структуру ледяного покрова, раскрошить ледяные пласты и не допустить будущих заторов.
Ранее главное управление МЧС России по Алтайскому краю рассказало, как идет подготовка к паводку и пожароопасному периоду. За какими районами сейчас особенно следят и как — читайте в материале altapress.ru.