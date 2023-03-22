На реке в Алтайском крае подорвали лед

В Бийском районе на реке Бия в районе населенного пункта Мальцева Курья подорвали лед, сообщает Barnaul 22.

Подрыв — это профилактическая работа, которую проводят ежегодно, поскольку на этом участке реки обычно складывается сложная ледовая обстановка.

В подрыве льда поучаствовали специалисты минобороны, местная администрация и сотрудники МЧС.

Главной задачей было разрушить структуру ледяного покрова, раскрошить ледяные пласты и не допустить будущих заторов.

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