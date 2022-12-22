На ремонт театров в сибирском городе выделили более 300 млн рублей

Зрительские кресла закупит драмтеатр имени Охлопкова, а «Театр Пилигримов» приобретет световое и звуковое оборудование.
музтеатр имени Загурского заменит верхнюю механику сцены стоимостью 250 млн рублей.
По словам министра культуры области Олеси Полуниной, в нацпроекте «Культура» появились новые направления по переоснащению и ремонту театров в городах с населением более 50 тыс. человек.
Все четыре заявки из региона одобрили и, по ее мнению, это хорошая поддержка для государственных театров.
Ранее в Алтайском селе жители и предприниматели отремонтировали Дом культуры.
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