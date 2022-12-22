22 декабря
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Жизнь

На ремонт театров в сибирском городе выделили более 300 млн рублей

На закупку оборудования и ремонт театры Иркутска получат более 300 млн рулей, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Театры Иркутской области на ремонт и закупку оборудования получат более 300 млн рублей
Театры Иркутской области на ремонт и закупку оборудования получат более 300 млн рублей
Пресс-служба правительства Иркутской области

Зрительские кресла закупит драмтеатр имени Охлопкова, а «Театр Пилигримов» приобретет световое и звуковое оборудование.

музтеатр имени Загурского заменит верхнюю механику сцены стоимостью 250 млн рублей.

По словам министра культуры области Олеси Полуниной, в нацпроекте «Культура» появились новые направления по переоснащению и ремонту театров в городах с населением более 50 тыс. человек.

Все четыре заявки из региона одобрили и, по ее мнению, это хорошая поддержка для государственных театров.

Ранее в Алтайском селе жители и предприниматели отремонтировали Дом культуры.

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