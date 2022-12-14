В Алтайском селе жители и предприниматели отремонтировали Дом культуры

В селе Парфеново (Топчихинский район) после ремонта открыли местный ДК 12 декабря. На обновление здания потратили свыше 37,5 млн рублей, сообщают в минсельхозе Алтайского края.

Проект подразумевал государственно-частное партнерство, поэтому в процессе приняли участие местные жители и предприниматели.

В здании обновленного Дома культуры отделали внутренние помещения, отремонтировали фасад, поставили новую кровлю, окна, двери и перегородки.

Рабочие также переложили электрические системы, благоустроили вокруг учреждения территории, смонтировали освещение и установили систему видеонаблюдения.

«Комфортные условия для работников и их детей — важнейшее условие закрепление людей на селе. Уверен, что сцена культурного центра откроет новые таланты из числа учащихся Парфеновской средней школы и жителей села», — сказал замминистра сельского хозяйства региона.

Проект реализовали по программе комплексного развития сельских территорий. По ней же реконструируют водопроводную сеть. Запустят ее к концу 2023 года.

Ранее в алтайском селе после капитального ремонта открылась школа.