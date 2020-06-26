На Сибирь надвигается циклон, который принесет резкое похолодание

В начале следующей недели, в понедельник и вторник, на территории Центральной России придет циклон, за которым последует заметное понижение температуры, предупреждает Вильфанд.
«Уже и ночью будет +10… +12 градусов, днем будет +19…+22. По сравнению с 30−32-градусной жарой это заметное понижение», — цитирует синоптика Гидрометцентра РИА Новости.
Низкие температуры установятся на юге Западной Сибири, пишет ura.ru. Помимо прочего, в регионах Сибири прогнозируются осадки.
Повышенное количество осадков
Ранее Гидрометцентром России был опубликован вероятностный прогноз температуры и осадков на вегетационный период (апрель — сентябрь) 2020 года. Согласно этим данным, в Алтайском крае не ожидалось серьезных температурных аномалий.
При этом часть нашего региона была включена в зону повышенного количества осадков.