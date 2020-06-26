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Жизнь

На Сибирь надвигается циклон, который принесет резкое похолодание

На следующей неделе российские регионы ждет похолодание, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дождь в Барнауле.
Дождь в Барнауле.
Михаил Хаустов

В начале следующей недели, в понедельник и вторник, на территории Центральной России придет циклон, за которым последует заметное понижение температуры, предупреждает Вильфанд.

«Уже и ночью будет +10… +12 градусов, днем будет +19…+22. По сравнению с 30−32-градусной жарой это заметное понижение», — цитирует синоптика Гидрометцентра РИА Новости.

Низкие температуры установятся на юге Западной Сибири, пишет ura.ru. Помимо прочего, в регионах Сибири прогнозируются осадки.

Повышенное количество осадков

Ранее Гидрометцентром России был опубликован вероятностный прогноз температуры и осадков на вегетационный период (апрель — сентябрь) 2020 года. Согласно этим данным, в Алтайском крае не ожидалось серьезных температурных аномалий.

При этом часть нашего региона была включена в зону повышенного количества осадков.

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