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Жизнь

На сибирском горнолыжном курорте появилось нижнее солнце в алмазной пыли

На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области отдыхающие заметили редкий вид гало, который называют субсолнцем или нижним солнцем.

Гало в Шерегеше.
Гало в Шерегеше.
Страничка в Facebook Evgeniya Buglakova.

Этот эффектный «двойник» появляется вертикально ниже солнца в виде яркого белого пятна. Он возникает вследствие отражения солнечного света от пластинчатых кристаллов льда в облаках.

Нижнее солнце можно увидеть только сверху — с самолетов или зимой в горах. Во втором случае явление носит красивое название «алмазная пыль».

Но субсолнце оказалось не единственным сюрпризом для горнолыжников, пишет mail.ru. На снимках и видео в соцсетях можно увидеть и «радужные врата» — две полосы вертикальной радуги по бокам.

«Шерегеш. 1570 м над уровнем моря. Подарок — гало с радужными воротами и „алмазная пыль“. Через ворота радуги пролетаешь на скорости, в световой столб встает горная ель», — описывает ощущения от увиденного туристка Ирина Николаева.

Ранее стало известно об автобусном рейсе из Барнаула в Шерегеш и Таштагол, который проходит через Целинное и Ельцовку.

Из Барнаула он отбывает по пятницам в 21:30, в Шерегеш пассажиры прибывают в 6:20, в Таштагол — в 7:00.

Обратно из Таштагола автобус отправляется в 18:30, из Шерегеша — в 19:10, прибывает в Барнаул в 4:00.

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