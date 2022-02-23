На сибирячку, собиравшую 150 млн рублей на лекарство сыну, повесили кредит. В полиции предложили самой оплатить

Жительница Новокузнецка Елизавета Гращенко рассказала в своем Instagram про неизвестный кредит, который взяли на ее имя в микрофинансовой организации, сообщает « Сибдепо ».

Гращенко отметила, что на ее паспортные данные оформили микрозайм, о котором она узнала совершенно случайно.

«Микрокредит уже 2 месяца с капающими процентами. Я обратилась в полицию, мне предложили написать заявление или оплатить кредит самой, потому что заявление может повиснуть и расследоваться годами», — рассказала она.

Женщина возмутилась законами и попросила дать совет, что делать в такой ситуации.

В комментариях посоветовали обратиться в суд с заявлением об аннулировании микрокредита. Также необходимо связаться с организацией, выдавшей кредит.

Как уточняет издание, Гращенко — мама Саши Гращенко, ребенка с диагнозом СМА, на лечение которого собирали большую сумму денег.

Ребенку повезло — летом 2021 года ему поставили укол препарата Zolgensma на деньги фонда «Круг добра», когда самостоятельно семья собрала лишь 50 млн рублей из требуемых 150 млн.

«Иностранный препарат Zolgensma, один укол которого способен вылечить ребёнка от спинально-мышечной атрофии — редкого и опасного генетического заболевания. Вот только Zolgensma — самое дорогое в мире лекарство и стоит больше 150 миллионов рублей, а ввести ребенку лекарство надо до двух лет», — отмечает издание.

Часть из собранных 50 млн рублей вернули отправителям, остальную часть направили в благотворительные фонды. Сибирячка ранее опубликовала подробный отчет по перечислению средств.