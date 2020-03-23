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Жизнь

На складах в Барнауле создали запасы необходимых продуктов

В микрорайоне Затон и поселке Ильича в Барнауле на складах магазинов создали запасы продуктов и предметов первой необходимости. Все это может понадобиться жителям домов в потенциальной зоне подтопления.

Запасы продуктов. Барнаул.
Запасы продуктов. Барнаул.
instagram.com/barnaul.official.gorod.

Запасы на складах магазинов по товарам длительного хранения постоянно имеются на 5−7 суток, а молоко, хлеб и колбасные изделия поставляются ежедневно в соответствии с заявками, рассказали в администрации города.

Руководителям магазинов рекомендовали на случай подтопления подготовить стеллажи и емкости для хранения продуктов.

Двухнедельные запасы продуктов и товаров первой необходимости обещают создать до 15 апреля.

Что еще делают в Барнауле перед паводком

Директор МУП «Горэлектротранс» Николай Петряшин рассказал, что в каждом подразделении предприятия созданы аварийные бригады, проведены инструктажи с водителями по действиям в случае затопления трамвайных путей. Также очистили лотки, решетки ливневых колодцев, провели ревизию откачивающей техники.

Главный инженер «Барнаульского водоканала» Евгений Чайкин доложил, что предприятие создало резервный запас материалов, спецсредств и ГСМ, также провели ремонт и чистку коллекторов, водоводов, водопроводных колодцев и колонок.

Как ранее писал altapress.ru, 18 марта в Алтайском крае начали подрывать ледовый покров на водных бассейнах, чтобы не допустить возможные негативные последствия от весеннего паводка.

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