На складах в Барнауле создали запасы необходимых продуктов

Запасы на складах магазинов по товарам длительного хранения постоянно имеются на 5−7 суток, а молоко, хлеб и колбасные изделия поставляются ежедневно в соответствии с заявками, рассказали в администрации города.
Руководителям магазинов рекомендовали на случай подтопления подготовить стеллажи и емкости для хранения продуктов.
Двухнедельные запасы продуктов и товаров первой необходимости обещают создать до 15 апреля.
Что еще делают в Барнауле перед паводком
Директор МУП «Горэлектротранс» Николай Петряшин рассказал, что в каждом подразделении предприятия созданы аварийные бригады, проведены инструктажи с водителями по действиям в случае затопления трамвайных путей. Также очистили лотки, решетки ливневых колодцев, провели ревизию откачивающей техники.
Главный инженер «Барнаульского водоканала» Евгений Чайкин доложил, что предприятие создало резервный запас материалов, спецсредств и ГСМ, также провели ремонт и чистку коллекторов, водоводов, водопроводных колодцев и колонок.
Как ранее писал altapress.ru, 18 марта в Алтайском крае начали подрывать ледовый покров на водных бассейнах, чтобы не допустить возможные негативные последствия от весеннего паводка.