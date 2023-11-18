На свободу вышел один из самых известных киллеров

Пустовалов отсидел 24 года. До тюрьмы хотел служить в ОМОНе, однако мечта не сбылась.
На счету у киллера 22 доказанных убийства.
Прозвище Пустовалова - Саша Солдат. Когда его спросили, зачем он убивал людей — подозреваемый ответил, что он солдат и это "его работа".
А за регулярное расчленение своих жертв его прозвали мясником.
Самым знаменитым убийством Солдата стала ликвидация другого знаменитого киллера — Александра Солоника. Он улетел в Грецию после побега из тюрьмы и планировал расправиться с боссом Пустовалова.
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