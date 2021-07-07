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Жизнь

На Телецком озере зафиксировали уникальное природное явление

На Телецком озере в Республике Алтай заметили очень редкое природное явление — туман над водной гладью застыл в причудливых формах. Фото выложили в Barnaul 22.

Снежура на Телецком озере.
Снежура на Телецком озере.
Татьяна Клименко, Роман Воробьев / altzapovednik.ru

Необычный эффект получается из-за того, что потоки воздуха приподнимают туман над водой и делают его похожим на линзы.

На Телецком озере зафиксировали уникальное природное явление
На Телецком озере зафиксировали уникальное природное явление
Василий Шадрин, Barnaul 22

Неописуемую красоту на Телецком можно увидеть не только над, но и под водой. Так, ранее в Республике Алтай разработали новый подводный туристический маршрут.

Туристам предлагают погрузиться на дно Телецкого озера вместе с инструкторами и проплыть 200 метров.

Глубина для новичков достигает 5 метров, а для людей подготовленных — на самое дно. Стоимость прогулки — 5 тыс. рублей.

Главная достопримечательность необычного маршрута — затонувший пирс, который разбило волной еще в 90-е годы.

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