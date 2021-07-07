На Телецком озере в Республике Алтай заметили очень редкое природное явление — туман над водной гладью застыл в причудливых формах. Фото выложили в Barnaul 22 .

Необычный эффект получается из-за того, что потоки воздуха приподнимают туман над водой и делают его похожим на линзы.

На Телецком озере зафиксировали уникальное природное явление Василий Шадрин , Barnaul 22

Неописуемую красоту на Телецком можно увидеть не только над, но и под водой. Так, ранее в Республике Алтай разработали новый подводный туристический маршрут.

Туристам предлагают погрузиться на дно Телецкого озера вместе с инструкторами и проплыть 200 метров.

Глубина для новичков достигает 5 метров, а для людей подготовленных — на самое дно. Стоимость прогулки — 5 тыс. рублей.

Главная достопримечательность необычного маршрута — затонувший пирс, который разбило волной еще в 90-е годы.