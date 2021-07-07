На Телецком озере зафиксировали уникальное природное явление

Необычный эффект получается из-за того, что потоки воздуха приподнимают туман над водой и делают его похожим на линзы.
Неописуемую красоту на Телецком можно увидеть не только над, но и под водой. Так, ранее в Республике Алтай разработали новый подводный туристический маршрут.
Туристам предлагают погрузиться на дно Телецкого озера вместе с инструкторами и проплыть 200 метров.
Глубина для новичков достигает 5 метров, а для людей подготовленных — на самое дно. Стоимость прогулки — 5 тыс. рублей.
Главная достопримечательность необычного маршрута — затонувший пирс, который разбило волной еще в 90-е годы.