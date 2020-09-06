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Жизнь

На территории Алтайского края обнаружили месторождение стратегического сырья

Ученые из Бийска Анатолий Гусев и Александр Половой обнаружили на территории Алтайского края месторождение кобальта, сообщает Бийское телевидение.

Камни. Галька.
Камни. Галька.
СС0.

Богатейшее кобальтовое месторождение обнаружили в 300 метрах от Владимирского кобальтового месторождения во время комплексной научно-исследовательской экспедиции алтайского отделения Русского географического общества.

Рудник изучали еще в середине XX века, но тогда исследователей больше волновало золото, и на кобальт не обратили должного внимания.

«Кобальт внесен в список стратегического сырья России. Примерно 85% добываемого в стране кобальта используется в различных отраслях металлургии. Так же существует, так называемая, кобальтовая пушка, которая необходима для терапии онкозаболеваний, — рассказал доктор геолого-минералогических наук Анатолий Гусев.

Во время экспедиции были сделаны и другие открытия. Например, сенсационные результаты дали исследования древних чудских копий.

Руководитель историко-краеведческого отряда барнаулец Вадим Бородаев обнаружил подтверждение того, что первые гонорудные работы на территории края проводились на высоте 2 тысяч метров в середине четвертого тысячелетия до н.э.

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