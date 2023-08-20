Стало известно, где открыли памятники Герою Советского Союза Константину Павлюкову и Герою России Александру Антонову

Константин Павлюков родился 2 августа 1963 года в Барнауле. Был летчиком, служил в Афганистане. Во время боевого задания его самолет сбили. Константин катапультировался, но его начали обстреливать с земли. Тогда Павлюков вырвал зубами чеку гранаты и погиб. Ему было 23 года. Посмертно получил звание Героя Советского Союза.



Александр Антонов в 2022 году отправился добровольцем на Донбасс. Погиб во время выполнения экипажем боевой задачи в зоне СВО. Герой направил горящий самолет СУ-24М на бронетанковую колонну техники под Бахмутом в Донецкой области. Указом Президента РФ Александру Антонову посмертно присвоено звания Героя России.

Памятники героям установили на территории БЮИ, передает Катунь 24.

Ранее в Барнауле открыли минималистичный памятник строителям.