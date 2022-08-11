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11 августа
День строителя
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Жизнь

Не лопата, не мастерок. В Барнауле открыли минималистичный памятник строителям

Накануне Дня строителя в Барнауле появился памятный знак в честь всех тех, благодаря кому можно спать не под открытым небом, а под крышей над головой. Установили монумент там, где ему самое место — в сквере на проспекте Строителей.

В Барнауле открыли минималистичный памятник строителям 11.08.2022.
В Барнауле открыли минималистичный памятник строителям 11.08.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru

«Алтайгражданпроект» создал эскиз минималистичного монумента, напоминающего высотку. Воплотил проект Колыванский камнерезный завод.

Выглядит этот прямоугольный памятный знак, как нечто основательное, крепкое и нерушимое — идеал, к которому движется строительная индустрия. Также он символизирует весомый вклад профессии в развитие Алтайского края.

Первыми с предложением установить такой монумент выступил Союз ветеранов строительной отрасли. Он желал оставить знак признательности тем, кто посвятил жизнь самой созидательной профессии.

Александр Мишустин,
председатель совета строителей:

Сегодня мы говорим спасибо всем строителям Алтайского края за созидательный труд. Благодаря вам выросли города и села. Наш регион усилиями строителей становится все более современным, уютным и благоустроенным.

Думаю, этот знак будет собирать нас и в будущем, каждый День строителя.

Иван Гилев,
глава Минстроя Алтайского края:

Это дань уважения как ветеранам отрасли, так и тем, кто сегодня работает. Алтайский строительный комплекс всегда славился высокопрофессиональными строителями.

Уверен, что памятный знак станет достойным украшением Барнаула и Алтайского края.

Цифра

17 тыс. человек заняты в строительной отрасли в Алтайском крае.

Напомним, что в Барнауле реконструируют сквер Медиков на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова. Там также появится памятник.

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