Не лопата, не мастерок. В Барнауле открыли минималистичный памятник строителям

«Алтайгражданпроект» создал эскиз минималистичного монумента, напоминающего высотку. Воплотил проект Колыванский камнерезный завод.
Выглядит этот прямоугольный памятный знак, как нечто основательное, крепкое и нерушимое — идеал, к которому движется строительная индустрия. Также он символизирует весомый вклад профессии в развитие Алтайского края.
Первыми с предложением установить такой монумент выступил Союз ветеранов строительной отрасли. Он желал оставить знак признательности тем, кто посвятил жизнь самой созидательной профессии.
Александр Мишустин,
председатель совета строителей:
Сегодня мы говорим спасибо всем строителям Алтайского края за созидательный труд. Благодаря вам выросли города и села. Наш регион усилиями строителей становится все более современным, уютным и благоустроенным.
Думаю, этот знак будет собирать нас и в будущем, каждый День строителя.
Иван Гилев,
глава Минстроя Алтайского края:
Это дань уважения как ветеранам отрасли, так и тем, кто сегодня работает. Алтайский строительный комплекс всегда славился высокопрофессиональными строителями.
Уверен, что памятный знак станет достойным украшением Барнаула и Алтайского края.
Цифра
17 тыс. человек заняты в строительной отрасли в Алтайском крае.
Напомним, что в Барнауле реконструируют сквер Медиков на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова. Там также появится памятник.