С космодрома «Байконур» запланирован пуск ракеты-носителя «Протон — М», чьи фрагменты могут упасть на территории Республики Алтай.

Первый в этом году старт ракеты-носителя на космодроме Байконур запланирован на 5 февраля в 16:12, сообщает ТАСС. На орбиту отправится российский гидрометеорологический аппарат «Электро-Л» разработки НПО имени Лавочкина.

По словам специалистов, спутник уже прошел испытания и заправлен. В космос его выведет разгонный блок ДМ.

В связи с этим возможно падение отделяющихся частей ракетоносителя, сообщили в управление по делам ГОЧС и ПБ региона. Их ожидают в Улаганском и Турочакском районах. Гостей и жителей районов просят быть предельно внимательными. Им стоит ограничить поход в лес и за пределы населенных пунктов.

«Обо всех фактах падения фрагментов ракеты просим незамедлительно сообщать в администрацию сельского поселения», — сообщили в ведомстве.

В случае переноса даты запуска ракеты-носителя, ее старт состоится 6, 7, 8 и 9 января, предположительно в 16:00.

Ранее стало известно, что в ночь и утро с 1 на 2 февраля зеленая комета — C/2022 E3 (ZTF) — приблизится к Земле. «Зеленую комету» можно будет увидеть из Барнаула.