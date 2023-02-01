Барнаул вошел в число городов, откуда лучше всего будет видно полет зеленой кометы над Большой Медведицей

В ночь и утро с 1 на 2 февраля зеленая комета — C/2022 E3 (ZTF) — приблизится к Земле.

Небесное тело пролетит на расстоянии от планеты в 42 млн км. Это уникальное космическое явление происходит один раз в 50 тыс. лет, пишет Газета.Ru.

Жители крупных городов могут посмотреть на пролетающую комету.

В списке счастливцев-очевидцев редчайшего явления — жители Барнаула, Новосибирска, Томска, Омска, Иркутска, Кемерова, Новокузнецка, Новосибирска. Повезло не только сибирякам, но и жителям Урала.

В Сибири и на Урале специалисты прогнозируют ясную погоду без осадков.

Жители регионов смогут увидеть не только небольшой след от кометы, но и зеленоватое свечение с хвостом.

Комету также будет хорошо видно жителям Дальнего Востока.

В Москве и Северной столице прогнозируются осадки, соответственно, небо будет затянуто тучами.

Как искать

Летящая мимо Земли зеленая комета у Большой Медведицы будет видна невооруженным глазом, но на пределе человеческих возможностей.

Нужно воспользоваться каким-либо прибором, хотя бы биноклем.

Наблюдательные люди увидят в созвездии Большая Медведица лишнюю звезду — это и будет зеленая комета. Она пролетит в очень приметном месте — прямо поверх этого «ковша».

В градусе от Марса

Также полюбоваться природным явлением можно будет после 9 февраля, когда Луна будет за горизонтом. 11 февраля комета пройдет всего на расстоянии менее 1 градуса от Марса.

Между тем уже удалось снять полет самой редкой и яркой кометы 2023 года. Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял ее в поле, в 65 километрах от Новосибирска.

Накануне

Днем ранее над Сибирью пролетел и взорвался космический пришелец — метеор.