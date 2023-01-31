31 января
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Жизнь

Стало известно, как искать зеленую комету у «ковша»

Летящая мимо Земли зеленая комета у Большой Медведицы будет видна невооруженным глазом, но на пределе человеческих возможностей.

Комета
Комета
Сибирский государственный университет науки и технологии имени академика М.Ф. Решетнева

Астроном из Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Сергей Жуйко посоветовал воспользоваться каким-либо прибором, хотя бы биноклем. Иначе красивого зрелища не увидеть, пишет Газета.Ru.

Немаловажно — решающую роль для наблюдения играет погода и выбор места.

О комете

Все люди знают созвездие Большая Медведица, звезды которого расположены в виде «ковша». Комета пролетит в очень приметном месте — прямо поверх этого «ковша».

Наблюдательные люди увидят в созвездии Большая Медведица лишнюю звезду — это и будет C 2022 E3, зеленая комета, указывает bfm.ru.

Она относительно быстро движется — за сутки проходит угловое расстояние примерно в 8 дисков Луны.

К Земле же она максимально приблизится в ночь на 2 февраля.

Навблюдение

За ней можно будет понаблюдать в хороший бинокль. А если небо не будет слишком засвечено уличным освещением или Луной, то комету можно будет увидеть невооруженным глазом. В Северном полушарии комету будет проще увидеть в последнюю неделю января, когда она пройдет между созвездиями Малой и Большой Медведицы. Луна только-только появится на небе и не создаст засветки.

Также полюбоваться природным явлением можно будет после 9 февраля, когда Луна будет за горизонтом. 11 февраля комета пройдет всего на расстоянии менее 1 градуса от Марса — это будет самое интересное наблюдение.

Между тем уже удалось снять полет самой редкой и яркой кометы 2023 года. Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял ее в поле, в 65 километрах от Новосибирска.

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