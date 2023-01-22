Удалось снять полет самой редкой и яркой кометы 2023 года

Чтобы не упустить такую возможность, ради такого снимка Алексей не испугался даже экстремальной погоды.

«Фотографировал в поле, в 65 километрах от Новосибирска. На улице -36 градусов, прогноз от синоптиков был неясный: кто-то обещал чистое небо, кто-то пасмурное. Не был уверен, что съемка вообще состоится. Небо оказалось с переменной облачностью. Пока снимал, отморозил себе четыре подушечки пальцев," — рассказывает астрофотограф Поляков.