22 января
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Жизнь

Удалось снять полет самой редкой и яркой кометы 2023 года

Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков запечатлел на камеру полет кометы C/2022 E3 ZTF. Увидеть такую необыкновенную красоту можно только раз в 50 тыс. лет, пишет «КП-Новосибирск».

Полет кометы C/2022 E3 ZTF.
Полет кометы C/2022 E3 ZTF.
Фото Алексея Полякова

Чтобы не упустить такую возможность, ради такого снимка Алексей не испугался даже экстремальной погоды.

«Фотографировал в поле, в 65 километрах от Новосибирска. На улице -36 градусов, прогноз от синоптиков был неясный: кто-то обещал чистое небо, кто-то пасмурное. Не был уверен, что съемка вообще состоится. Небо оказалось с переменной облачностью. Пока снимал, отморозил себе четыре подушечки пальцев," — рассказывает астрофотограф Поляков.

Как уже известно, комета была открыта только в прошлом году. В небе ее будет видно до февраля.

Ранее стало известно, что к Земле приближается яркая комета, которую можно увидеть в Барнауле.

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