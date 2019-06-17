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Жизнь

На упаковках с провиантом скоро появятся «продуктовые светофоры»

Пресс-центр Росстандарта подтвердил, что ГОСТ на цветовую маркировку продуктов планируется принять в октябре, сообщают «Известия».

Магазин продуктов.
Магазин продуктов.
СС0

Федеральный центр питания (ФИЦ) питания и биотехнологии уже подготовил окончательную версию документа, согласно которому цветовая маркировка на упаковке будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. В частности, красная полоса будет означать превышение вредных для здоровья компонентов.

Предполагается, что документ будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Пока речь идет о добровольном применении «продуктового светофора», пишет polit.ru.

Ранее врачи рассказали, какие продукты нельзя есть на голодный желудок.

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