На Урале нашли самый крупный изумруд за последние 30 лет

Рабочие предприятия «Мариинский прииск» в Свердловской области нашли изумруд весом 1,6 килограмма, сообщает РИА «Новости». Это крупнейший камень, добытый с 1990 года.

Изумруд добыли в шахте на 260-метровой глубине и подняли на поверхность практически в первозданном виде. Отмечается, что уникален не только размер кристалла, но и его форма. По цвету он относится ко второй категории — «зеленый», по сорту специалисты отнесли изумруд к третьей категории из-за природных трещин. Его ровные грани говорят о редкости и уникальности минерала.

На находку уже есть покупатели. Стоимость самоцвета вместе с добытыми там же драгоценными камнями составит 32 миллиона рублей.

Рабочих, которые нашли изумруд, премируют.

Справка

Предприятие «Мариинский прииск» — самое крупное в Европе, одно из трех в мире и единственное в России. Его создали на базе Малышевского месторождения, где ежегодно добывают 150 килограммов изумрудов, 15 килограммов александритов и более пяти тонн бериллов.