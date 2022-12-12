На усиленный режим работы перешли барнаульские дорожники

Службы перешли на усиленный режим работы с минувших выходных.
Вручную рабочие убирали парковочные места, остановочные павильоны, расчищали пешеходные переходы — после прохождения техники.
В ночную смену прометать улицы и вывозить снег будет почти 140 снегоуборочных машин.
Между тем ночью на Алтай обрушится снежная завеса при сильном ветре. В Алтайском крае во второй половине ночи и днем 13 декабря ожидается усиление ветра местами 17−22 м/с, по юго-востоку порывы 25−27 м/с, снег, местами сильный, метели, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
На дорогах прогнозируют снежные заносы.
Куда звонить
Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.
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