На усиленный режим работы перешли барнаульские дорожники

Службы перешли на усиленный режим работы с минувших выходных.

Вручную рабочие убирали парковочные места, остановочные павильоны, расчищали пешеходные переходы — после прохождения техники.

В ночную смену прометать улицы и вывозить снег будет почти 140 снегоуборочных машин.

Между тем ночью на Алтай обрушится снежная завеса при сильном ветре. В Алтайском крае во второй половине ночи и днем 13 декабря ожидается усиление ветра местами 17−22 м/с, по юго-востоку порывы 25−27 м/с, снег, местами сильный, метели, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

На дорогах прогнозируют снежные заносы.

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