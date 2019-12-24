На видео сняли, как любитель зимней рыбалки поймал «мохнатый улов» с глазами-бусинками

Он сделал во льду лунку, забросил туда леску с наживкой. Когда пошел клёв, стал вытаскивать добычу из ледяной воды. Однако дальнейшие события разворачивались не по плану.

Выяснилось, что на крючок попалась мелкая рыбка, которую уже схватила ондатра. Вот их вдвоем и вытащил из ледяной воды Николас, пишет mail.ru.

От неожиданности и рыбак, и ондатра сильно растерялись. Но через пару секунд реактивный грызун с пронзительными глазами-бусинками прыгнул обратно в лунку и скрылся под водой. И ни рыбки, и ни шапки.

Между тем специалисты ГУ МЧС по Алтайскому краю предупреждают любителей зимней рыбалки о том, что выходить на речной лед еще рано. Тем более, при такой неустойчивой погоде.