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Жизнь

На видео сняли, как любитель зимней рыбалки поймал «мохнатый улов» с глазами-бусинками

Американский студент Николас Джеймс отправился на зимнюю рыбалку в надежде поймать знатную щуку.

Зимняя рыбалка на Оби в Барнауле
Зимняя рыбалка на Оби в Барнауле
Анна Зайкова

Он сделал во льду лунку, забросил туда леску с наживкой. Когда пошел клёв, стал вытаскивать добычу из ледяной воды. Однако дальнейшие события разворачивались не по плану.

Выяснилось, что на крючок попалась мелкая рыбка, которую уже схватила ондатра. Вот их вдвоем и вытащил из ледяной воды Николас, пишет mail.ru.

От неожиданности и рыбак, и ондатра сильно растерялись. Но через пару секунд реактивный грызун с пронзительными глазами-бусинками прыгнул обратно в лунку и скрылся под водой. И ни рыбки, и ни шапки.

Между тем специалисты ГУ МЧС по Алтайскому краю предупреждают любителей зимней рыбалки о том, что выходить на речной лед еще рано. Тем более, при такой неустойчивой погоде.

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