На выходные в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение

Чтобы избежать ландшафтных пожаров, МЧС рекомендует не жечь траву, отказаться от костров на отдыхе, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не давать детям играть с огнем. На выходных муниципальным властям предстоит усиленно контролировать свои территории.
Напомним, 29 июля режим ЧС из-за лесных пожаров ввели на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии. Однако до этого власти отказались тушить масштабные лесные пожары, заявив, что это экономически не выгодно. Население выступило с критикой решения. Режим ЧС отменен 20 августа.
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