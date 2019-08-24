На выходные в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение

С 24 по 26 августа в двух районах Алтайского края объявлено штормовое предупреждение из-за высокой вероятности возникновения пожаров. По данным регионального МЧС , в зоне риска Каменский и Тальменский районы, где из-за сухо и жаркой погоды установлен 5 класс горимости.

Чтобы избежать ландшафтных пожаров, МЧС рекомендует не жечь траву, отказаться от костров на отдыхе, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не давать детям играть с огнем. На выходных муниципальным властям предстоит усиленно контролировать свои территории.

Напомним, 29 июля режим ЧС из-за лесных пожаров ввели на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии. Однако до этого власти отказались тушить масштабные лесные пожары, заявив, что это экономически не выгодно. Население выступило с критикой решения. Режим ЧС отменен 20 августа.