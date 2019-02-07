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Жизнь

На выходных в Алтайском крае потеплеет до -11 градусов

В Алтайском крае на выходных 9 и 10 февраля заметно потеплеет. Днем в воскресенье будет −11…−16 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Зима, снег, девушка.
Зима, снег, девушка.
СС0

Погода в Алтайском крае в субботу, 9 февраля:

ночью:

  • -30…-35 градусов, местами до -40 градусов,
  • без осадков,
  • ветер северо-восточный, 2−7 м/с.

днем:

  • -19…-24 градусов, местами в южных районах до -14 градусов,
  • без осадков,
  • ветер северо-восточный, 2−7 м/с.

Погода в Алтайском крае в воскресенье, 10 февраля:

ночью:

  • -20…-25 градусов, местами в восточных районах до -32 градусов,
  • без осадков,
  • ветер восточный, 3−8 м/с.

днем:

  • -11…-16 градусов,
  • в западных и южных районах снег,
  • ветер восточный, 3−8 м/с.

В Барнауле днем 9 февраля: -20…-22 градуса, днем 10 февраля: -12…-14 градусов

Altapress.ru писал, что после 9 февраля в Алтайском крае прогнозируют постепенное ослабление морозов. Однако с 11 по 14 февраля регион окажется под влиянием азиатского антициклона, возобновится спокойная умеренно морозная погода, без осадков. Сильных холодов не прогнозируют.

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