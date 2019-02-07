На выходных в Алтайском крае потеплеет до -11 градусов

Погода в Алтайском крае в субботу, 9 февраля:
ночью:
- -30…-35 градусов, местами до -40 градусов,
- без осадков,
- ветер северо-восточный, 2−7 м/с.
днем:
- -19…-24 градусов, местами в южных районах до -14 градусов,
- без осадков,
- ветер северо-восточный, 2−7 м/с.
Погода в Алтайском крае в воскресенье, 10 февраля:
ночью:
- -20…-25 градусов, местами в восточных районах до -32 градусов,
- без осадков,
- ветер восточный, 3−8 м/с.
днем:
- -11…-16 градусов,
- в западных и южных районах снег,
- ветер восточный, 3−8 м/с.
В Барнауле днем 9 февраля: -20…-22 градуса, днем 10 февраля: -12…-14 градусов
Altapress.ru писал, что после 9 февраля в Алтайском крае прогнозируют постепенное ослабление морозов. Однако с 11 по 14 февраля регион окажется под влиянием азиатского антициклона, возобновится спокойная умеренно морозная погода, без осадков. Сильных холодов не прогнозируют.