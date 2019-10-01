На Волочкову набросились комментаторы после ее поста о Заворотнюк

Волочкова опубликовала отрывок из телешоу «Звезды на льду», в котором участвовала несколько лет назад, а Заворотнюк выступала в качестве ведущей, пишет РИА Новости. Изначально подпись к видео гласила: «Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей… Сейчас можно только молиться о ее душе».

После возмущенных комментариев о том, что во время болезни молятся за здравие человека, а о душе — после смерти, Волочкова отредактировала подпись. И закрыла возможность для комментирования видео, пишет polit.ru.

И ответила злопыхателям в духе «о себе любимой» :"Мои золотые, а вы сами хоть что-нибудь сделайте в жизни, прежде, чем меня осуждать. Встаньте на пуанты, потанцуйте в них на мировых сценах, на коньках покатайтесь не на дворовом катке, а на Первом канале на всю страну, представляя свои формы и хореографические композиции, сыграйте драматические спектакли, снимитесь в кино, запишите песни авторские, найдите любимую женщину или мужчину, и я на вас посмотрю, пока сама любима и люблю".

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Анастасии Заворотнюк в тяжелом состоянии. По некоторым данным, у нее неоперабельная опухоль мозга.

В августе Волочкова назвала мангал с перепелами Вечным огнем.

Сравнение мангала и жареных перепелов с Вечным огнем возмутило депутата Госдумы Виталия Милонова. Он сказал что нельзя так шутить над памятью о погибших защитниках.

В качестве наказания депутат предложил отправить Волочкову на занятия в Юнармию.